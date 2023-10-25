5 yaşındaki lösemili kıza, annesinden ilik nakledildi
Manisa'da lösemi teşhisi konulan Özbekistan uyruklu Müslimakhon Ulukbekova'ya (5), tedavi için geldiği Antalya'da annesi İntizor Matrasulova'dan ilik nakli yapıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde Mehmet Kaynak ile evli olan Özbekistan uyruklu İntizor Matrasulova´nın ilk evliliğinden olan kızı Müslimakhon Ulukbekova, geçen sene grip olunca aile hastaneye götürdü. İlaç verilerek tedavisine başlanan küçük kızın vücudunda bir süre sonra morluklar oluştu.
Aile, kızlarını tekrar doktora götürünce yapılan tahlillerde, gerçek ortaya çıktı. Ulukbekova'ya lösemi teşhisi konuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiği belirtildi.
Daha sonra İzmir'e giden aile, Müslimakhon Ulukbekova'nın Türk vatandaşı olmaması nedeniyle tedavi giderini karşılamak için önce araçlarını, daha sonra evdeki eşyaları satmaya başladı.
Tedaviden sonuç alınamayınca küçük kızın acil ilik nakli olması gerektiği, 1 hafta zamanının kaldığı belirtilerek, başka bir hastaneye yönlendirildi.
Antalya'ya gelen aile, Matrasulova'dan ilik nakli olacak Müslimakhon'un hastaneye yatış işlemlerini başlattı. Küçük kızın hastaneye yatışı yapılırken, tedavi için gerekli 75 bin dolar yapılan kampanya ile gönüllülerce kısa sürede toplandı.
Tedavisi devam eden küçük kıza, geçen hafta annesi İntizor Matrasulova'dan ilik nakli yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kızın, bir süre daha hastanedeki tedavisi sürecek.