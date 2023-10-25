Haberler Sağlık 5 yaşındaki lösemili kıza, annesinden ilik nakledildi

5 yaşındaki lösemili kıza, annesinden ilik nakledildi Manisa'da lösemi teşhisi konulan Özbekistan uyruklu Müslimakhon Ulukbekova'ya (5), tedavi için geldiği Antalya'da annesi İntizor Matrasulova'dan ilik nakli yapıldı Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:37 facebook

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Mehmet Kaynak ile evli olan Özbekistan uyruklu İntizor Matrasulova´nın ilk evliliğinden olan kızı Müslimakhon Ulukbekova, geçen sene grip olunca aile hastaneye götürdü. İlaç verilerek tedavisine başlanan küçük kızın vücudunda bir süre sonra morluklar oluştu.

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Aile, kızlarını tekrar doktora götürünce yapılan tahlillerde, gerçek ortaya çıktı. Ulukbekova'ya lösemi teşhisi konuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiği belirtildi.