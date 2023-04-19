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5 yıl boyunca herkes onun öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

14 yaşındayken bir anda ortadan kaybolan Natasha Ryan'ın, bir seri katil tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu ama gerçekler çok farklıydı. Halbuki genç kız, 5 yıl boyunca evinden sadece dört kilometre uzaklıkta olan bir evde saklanıyordu.

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  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    1984 yılında doğan Natasha Ryan, normal bir çocukluk geçiriyordu. Avustralya'nın küçük ve samimi bir kasabasında büyümüştü. Ancak anne babasının boşanması ve annesiyle başka bir kasabaya taşınmasıyla Natasha için hayat değişmişti. Babası yeniden evlendi ve Natasha artık eski evinden üç saat uzaklıkta yer alan başka bir kasabada yaşıyordu.
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    Natasha 14 yaşındayken, uyuşturucu denemelerine başladı, intihara teşebbüs etti ayrıca 21 yaşındaki Scott Black isimli bir genç ile ilişki yaşıyordu. Genç kız, 1998 yılının Temmuz ayında köpek gezdirirken evden kaçtı. Polis onu daha sonra kasabanın konser mekânında buldu ve kısa süre sonra sevgilisi ile bir otelde kaldığını keşfetti. 21 yaşındaki Scott, insan kaçırmakla suçlansa da soruşturma düştü ve para cezasına çevrildi. Asıl hikâye bundan sonra başlıyordu.
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    31 Ağustos 1998 sabahı, Natasha Ryan'ın annesi onu North Rockhampton Eyalet Lisesi'ne bıraktı. O günden sonra Natasha'nın ortaya çıkması 5 uzun yılı alacaktı. 

    Ryan'ın bir kaçma geçmişi olduğunu bilen polis, onu çok yakında tekrar bulacaklarına inandı. Ancak aylar geçtikçe, 19 ila 39 yaşları arasındaki üç kadın ve dokuz yaşında bir kız kaybolunca, Ryan'ın canlı bulunacağı umudu azaldı. Sonunda, hepsinin bir seri katil olan Leonard Fraser'ın kurbanları olduğu doğrulandı. 
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    Natasha'nın ani kaybolması Fraser ile ilişkilendirildi. Katil önce tüm suçlamaları reddetti ancak polis ona tüm suçlarını itiraf etmesi halinde, onu ayrı bir hücreye koyacaklarına dair bir anlaşma önerdi. Fraser, bunun üzerine kurban listesine Natasha'yı da ekledi. İtirafında Natasha ile bir sinemada tanıştığını ve onu eve bırakmayı teklif ettikten sonra ona saldırdığını ve cesedini bir gölete sakladığını iddia etti.

    Kızlarının bu şekilde öldüğüne inanan ailesi, 2001 yılında 17. doğum gününde onun için bir anma töreni düzenledi. Ancak Fraser, polise diğer kurbanların kalıntılarını nereye sakladığını gösterse de Ryan'ın cesedi asla bulunamadı.

    Fotoğraf temsilidir
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    Ancak ne var ki Natasha hayattaydı. Sevgilisi Scott Black ile çeşitli evlerde saklanıyordu. Hatta son evleri, Natasha'nın annesine sadece 4 kilometre uzaklıktaydı! 

    Scott, bu sırada bir mandıra fabrikasında sütçü olarak çalışıyordu ve herkes onu yalnız yaşıyor olarak biliyordu. Dışarıya her zaman yalnız çıkıyordu ve evine misafir kabul ettiğinde Natasha yatak odasındaki dolaba saklanıyordu.

    Natasha için devamlı kapalı perdeleri olan bir evde yaşamak, karanlıkta oturmak ve sosyalleşmek için sadece interneti kullanmak yeterliydi. 5 yıl boyunca yalnızca taşınmak veya gece sahile gitmek için evden çıktı.
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    Ancak, Fraser isimli seri katil Natasha'nın da ölümünden sorumlu tutulunca bu durum, Natasha'nın aklını kurcalamış olacak ki Fraser'ın duruşmasından üç hafta önce, genç kızın çocuk danışma servisinin yardım hattını aradığına inanılıyor.

    Natasha, "Sally" adını kullanarak bir danışmana kendisinin bir kaçak olduğunu, erkek arkadaşıyla yaşadığını ve bir adamın işlemediği bir suç yüzünden yargılandığını itiraf etti.

    2 Nisan 2003'te danışman, mesajı polise isimsiz olarak iletti. Ancak görevli memur, aramanın izini süremedi. Kısa bir süre sonra polis, Natasha'nın iyi durumda olduğunu yazan bir mektup aldı.
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    Nihayet, kaçak genç kızın evini tespit eden polisler, 5 yıldır hiç güneş ışığına maruz kalmadığı için bir hayli solgun gözüken Natasha Ryan'ı buldu.

    Aile, kızlarının bulunduğunu duyduğunda bunun bir ceset olacağını düşünmüştü. Ancak geçen beş yılın ardından kızlarının hayatta olduğunu öğrenen aile büyük bir şok yaşadı.

    Fraser, Natasha'nın ölümünden yargılanmadı bunun yerine diğer işlediği suçlarla yargılandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 

    Fotoğrafta 5 yıl sonra bulunan Natasha, polis arabasında otururken görülüyor.
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    Natasha, ailesinin ve toplumun öfkesiyle karşılaştı. Herkes, yıllarca bir ölü taklidi yaparak sevdiklerine acı çektirdiğini düşünüyordu.

    2005 yılında genç kızın erkek arkadaşı Scott, zamanında polislere Natasha'nın nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Ancak sonradan ortaya çıkan gerçekler onun yalancı şahitlik yaptığını gösteriyordu ve bu da Scott'a 1 yıllık hapis cezası ve 16 bin dolarlık para cezası olarak geri döndü. Aynı şekilde Natasha da hukuku oyalamaktan bin dolar para cezasına çarptırıldı.
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    Natasha'nın neden evden kaçtığı ise hâlâ bir muamma. Genç kız olayla ilgili şunları söyledi:

    Kaçmak benim kararımdı. Gerçekten çok hoş bir şey yapıyor ve beni koruyordu (Scott'tan bahsediyor). Neden kaçtığımı asla herkesin önünde söylemeyeceğim. Neden kaçtığımı biliyorum. Annemin ve kız kardeşimin tüm nedenleri tam olarak bildiğinden emin değilim. Neden kaçtığımı söylemenin bir fark yaratacağından emin değilim. Söylediğim herhangi bir şeyin aileme yaşattığım acı için yeterli olmayacağını hissediyorum.
  • 5 yıl boyunca herkes Natasha Ryan'ın öldüğünü düşündü ama gerçekler çok farklıydı

    Her şeye rağmen Natasha ve Scott, tüm yaşananları paraya çevirebildi. Natasha, yaşadıklarını bir televizyon programında anlatarak 120 bin dolar kazandı. 2008 yılında Scott ile evlendiler ve evlilik haberini başka bir haber sitesine 200 bin dolara sattılar. Şu anda üç çocuğu olduğu bilinen çift, bir daha basında yer almadı.

    Kaynak: All That Interesting, Mamamia

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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