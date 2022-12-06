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İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın altıncı yılında ödül kazananlar da açıklandı.

Impact Hub Istanbul'un desteğiyle düzenlenen programda, 300'e yakın başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda, Erken Aşama kategorisinde 'Esmiyor', İleri Aşama kategorisinde 'Up School', İş Birliği kategorisinde 'This Mana & Yargıcı', Gençlik kategorisinde ise 'Biriktir' ödüle değer bulundu.

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, ülkemizdeki sosyal girişimcilerin sayısının artması gerektiğini belirterek, "Sosyal fayda üreten ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket olarak, yolumuzun sosyal girişimcilerle kesiştiğini gördük, bu girişimlerin büyümesi için desteklenmesine katkı sunmayı amaçladık" dedi.

Program kapsamında, Erken Aşama, İleri Aşama, İş birliği ve Gençlik kategorilerinde birinci olan sosyal girişimcilere 120 bin liralık para ödülü takdim edildi.