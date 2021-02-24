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5 yıldır kırkılmayan koyundan 35 kilo yün çıktı

Avustralya'da vahşi doğada yaşayan ve 5 yıldır hiç kırkılmayan bir koyun bulundu. Traş edildikten onra koyunun postundan 35 kilo yün çıktığı açıklandı

5 yıldır kırkılmayan koyundan 35 kilo yün çıktı
Vahşi doğada bulundu... 35 kilo yün çıktı!
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DHA

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki vahşi doğada 5 yıldır hiç kırkılmayan bir koyun bulundu.

Edgar's Mission isimli vakıf tarafından bulunduğu açıklanan koyunun postunun pire ve böceklerle dolu olduğu ifade edildi. 1 saat süren kırkılma işleminden sonra Baarack adı verilen koyundan 35 kilo yün çıktığı ifade edildi.

YÜNLERİN FAZLALIĞI NEDENİYLE ÜLSER OLMUŞ

Kurum tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Bu kadar yünün altında onun canlı olduğunu gördüğümüzde çok sevindik. Tüylerini kesmek gerçekten zor bir işti. Üzerinden sayısız böcek, ot ve çeşitli çöpler çıktı. Yünlerinin fazlalığı nedeniyle derisinde çizikler oluşmuş ve midesinde ülser meydana gelmiş. Ancak, endişelenecek bir durumu yok ve iyileşiyor. Hala sağlıklı olduğu için şanslıyız" ifadeleri kullanıldı.

Barınak yetkililerinden Kyle Behrend, "Koyunların yününün yılda en az 1 kez kırpılması gerekiyor. Aksi takdirde bu örnekte olduğu gibi yünler uzadıkça uzuyor" dedi.

Birkaç sağlık problemi bulunan Baarack'ın iyileşmekte olduğu belirtildi.

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