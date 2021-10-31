5 yıldızlı otelde sele karşı çuvallı önlem 0:00 / 0:00

DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Antalya ve genelinde çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek yaptığı uyarının ardından birçok işletme önlem almaya başladı.

DHA'nın haberine göre, Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları, her sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına karşı önlem aldı.

Otelin bahçe duvarı naylon brandayla kapatılıp önünü de kum torbaları yerleştirildi. Otel yetkilileri, aşırı yağış uyarısının ardından her zaman önlem aldıklarını belirterek daha sonra branda ve kum çuvallarını topladıklarını söyledi.

TURİSTLERDEN 'BRANDA VE KUM TORBASI' SORUSU

Evrenseki sahiline giden yol üzerindeki otelin bahçe duvarının naylon brandayla kapatılması, turistlerin de dikkatini çekti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen turistler, oteldeki dükkanların görevlilerine naylon branda ve kum çuvallarının neden konulduğunu sordu. Görevliler de aşırı yağış uyarısı yapıldığını, iş yerlerini su basmasını önlemek amacıyla bahçe duvarını kapattıklarını anlattı.