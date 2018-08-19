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Toplu iğneden yaptığı Zeki Müren portresini Zeki Müren Müzesine hediye ettiğini belirten Yurtsever, şöyle konuştu:

"Toplu iğneden Zeki Müren portresini müzeye hediye ettim. Bodrum ve Muğla'daki özel müzelere ve üniversitelere portreler hediye ediyorum. Bu konuda da takdir topluyorum. Beni hep cesaretlendiriyorlar. Şu ana kadar 73 tablom var. Bunlarda en az 50 bin toplu iğne kullanıyorum. Tablolarımızı kesinlikle çizmeden yapıyorum. Bir ressam fırçasını alırken, ben toplu iğne alıyorum ve tuvale batırıyorum."