50 bin toplu iğneden akla gelmeyecek bir işe imza attı
19.08.2018 - 10:43 | Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalem gibi kullandığı toplu iğnelerle resim yapan sanatçı Tuncay Yurtsever, en az 50 bin toplu iğneden oluşan tablolarıyla, ilginç eserleriyle dikkati çekiyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalem gibi kullandığı toplu iğnelerle resim yapan sanatçı Tuncay Yurtsever, en az 50 bin toplu iğneden oluşan tablolarıyla, ilginç eserleriyle dikkati çekiyor.
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AA'nın haberine göre Yalıkavak Mahallesi'nde doğayla iç içe bir yaşam sürdüren emekli Yurtsever'in içerisinde farklı deniz ürünleri, çakıl taşı ve toplu iğne tablolarını sergilediği evi müzeyi andırıyor.
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Her sabah oldukça sabır ve ustalık gerektiren toplu iğneyle resim sanatına başlamadan önce gözü gibi baktığı süs tavuklarını elleriyle besliyor. Daha sonra denize sıfır evinin sahilinde toplu iğneyle resim yapmaya başlayan Yurtsever, radyoda çalan eski şarkılar eşliğinde keyifle sanatını icra ediyor.
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Yaklaşık 13 yıldır toplu iğneyle bu şekilde resim yapan sanatçı, şimdiye kadar 73 tabloda 750 kilodan fazla toplu iğne kullandığı ve bir tablonun 3-4 ayda tamamladığını ifade ediyor.
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Tablolarını görmek için yerli yabancı turistlerin yanı sıra çok fazla öğrencinin de evine geldiğini belirten Yurtsever, oyalanmak için başladığı hobisini geliştirip dünya çapında adını duyurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yurtsever, sabır gerektiren mesleğini yıllardır zevkle yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.
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"70 BİN MAİL ATARAK ARAŞTIRMA YAPTIK"
Farklı bir sanatla uğraşmak istediği için araştırma yaptığını ve sonuçta toplu iğneyle resim yapmaya başladığını belirten Yurtsever, "Bir tane yaptım, herkes çok ilgilendi. O beni biraz yüreklendirdi ve devam ettim. Tablolar çoğalınca araştırmalar yapmaya başladım." dedi.
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Daha önce toplu iğneyle resim yapana rastlamadığını ifade eden Yurtsever, kesin sonuç almak için yabancı bir araştırma şirketiyle anlaştığını ve bu firma aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinde resimle ilgilenen müze ve atölyelere 70 bin mail attıklarını söyledi.
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Araştırma sonucunda toplu iğneyle resim sanatına yöneldiğini anlatan Yurtsever, şunları söyledi:
"Böyle bir çalışmanın dünyada yapılmıyor olduğunu duyunca, bu beni daha da yüreklendirdi. Bu işe ara vermeden devam ettim. Koleksiyoncular satın almak istiyor ancak ben satmıyorum. Müzelere hediye ediyorum. Hediye ettikçe de bakanlık ve devletten destek görüyorum."
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Toplu iğneden yaptığı Zeki Müren portresini Zeki Müren Müzesine hediye ettiğini belirten Yurtsever, şöyle konuştu:
"Toplu iğneden Zeki Müren portresini müzeye hediye ettim. Bodrum ve Muğla'daki özel müzelere ve üniversitelere portreler hediye ediyorum. Bu konuda da takdir topluyorum. Beni hep cesaretlendiriyorlar. Şu ana kadar 73 tablom var. Bunlarda en az 50 bin toplu iğne kullanıyorum. Tablolarımızı kesinlikle çizmeden yapıyorum. Bir ressam fırçasını alırken, ben toplu iğne alıyorum ve tuvale batırıyorum."
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Yurtsever, çalışmasını duyup dünyanın birçok bölgesinden kendisini ziyarete gelenlerin olduğunu, Japonya ve Rusya'dan da ziyaretçi ağırladığını anlattı. Sanatını yeni nesillere aktarmak için girişimde bulunduğunu anlatan Yurtsever, "Bazı insanlar 'yapabilirim' diye bu işe başlıyor ancak sabrın sınırlarını zorladığı için ter basıyor. Daha sonra yapmayı bırakıyorlar." diye konuştu.
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100 BİN BIÇAĞI TOPLADI, AKLA GELMEYECEK BİR ŞEY TASARLADI
Birleşik Krallık'ta bıçak şiddetinin mağdurlarını anmak, bıçakla artan ölümlerin önüne geçmek için heykel tasarlandı.
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Alfie Radley isimli bir sanatçı tarafından 100.000 bıçaktan yapılan heykelin yapımı iki sene sürdü.
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Heykelin ana maddesi ise geçmişte İngiltere ve Galler'de işlenen suçlarda kullanılan ve polisler tarafından Alfie Radley'e bağışlanan bıçaklar oldu.
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Bu bıçakların bazılarının üzerinde kurbanların isimleri yazıyor.
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Diğer yandan proje için kullandığı tüm bıçaklar artık keskin değil.
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20 BİN VİDADAN AKLA GELMEYECEK TASARIM!
Sanatçı Bruce Mackley, 20 bin vida ve kaplama kullanarak ortaya yarı heykel, yarı resim eserler ortaya çıkarıyor.
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Bruce Mackler, vidaları istediği yere yerleştirmek için defalarca takıp söktüğünü, bir eserin ortaya çıkmasının ise yüzlerce saat sürebildiğini söylüyor.
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İşte sanatçı Mackler'in vidalarla ortaya çıkardığı sanat...
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