Olay, 14 Ekim’de Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısını tamir ettirmek isteyen Osman Aydemir, iş için Ahmet Güneş'le anlaştı. Tamirat için Aydemir ve Güneş birlikte çatıya çıktı.

3. KATTAN BETON ZEMİNE ÇAKILMIŞTI

3 katlı binanın çatısında çalışan Ahmet Güneş bir anda dengesini kaybetti. Güneş'in dengesini kaybettiğini gören Aydemir, işçiyi tutmaya çalışırken ikisi birlikte 3. kattan beton zemine çakıldı. Aydemir ve Güneş'in düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri tarafından Ahmet Güneş Farabi Devlet Hastanesine, Osman Aydemir ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet Güneş hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Osman Aydemir de yoğun bakımda 50 gündür verdiği yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Morga kaldırılan Aydemir’in cenazesi, Darıca Nene Hatun Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gebze Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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