Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 50 işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili 182 gözaltı!

        50 işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili 182 gözaltı!

        İstanbul'da, yılbaşından bugüne kadar mekanlara ateş eden, mala zarar verip işyeri sahiplerinden haraç almaya çalışan 182 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu gözaltına alındı

        Giriş: 15.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        50 işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili 182 gözaltı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul’da son dönemlerde artan iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik, İstanbul polisinin aralıksız titiz çalışması sürüyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre artış gösteren kurşunlama olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarda bilanço ortaya çıktı.

        50 İŞ YERİ KURŞUNLANDI 182 KİŞİ YAKALANDI

        Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak’tan bugüne kadar 50 ayrı kurşunlama olayını aydınlattı. Konularla bağlantılı olan tam 182 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 117’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

        REKLAM

        ARAMALARDA CEPHANELİK ELE GEÇTİ

        Şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 adet AK-47, 51 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet otomatik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca 2 adet 'sallama' olarak tabir edilen bıçak, toplamda bin 418 adet fişek, 14 adet çelik yelek, 2 adet kar maskesi, 2 adet sahte plaka, 53.5 gr uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet dürbün, 1 adet miğfer, 60 adet şarjör, 2 adet olayda kullanılmış motosiklet ele geçirildi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Silahlı saldırı düzenlenen olaylara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde, saldırılar gece gündüz fark etmeden işyerlerine saldırı düzenliyor. Tüm bu görüntüler hazırlanan dosyalara konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik