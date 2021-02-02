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50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, 35 bin 888 lira tazminat kazandı

Diyarbakır'da 5 yıl önce bir market zincirinde mağaza yöneticisi olarak çalışan Yücel Korkutan, çalıştığı markette fiyatı 50 kuruş olan çubuk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği gerekçe gösterilerek işten çıkartıldı. Hukuk mücadelesi başlatan Korkutan'ın avukatı Gülben Elhakan, açılan davada 35 bin 888 lira tazminat almaya hak kazandıklarını belirterek, kararın adil bir karar olduğunu düşündüğünü ve mağdur işçiler için emsal niteliğinde olması gerektiğini söyledi.

50 kuruşluk krakeri kasadan geçmediği için kovuldu, 35 bin 888 lira tazminat kazandı
DHA

Kayapınar ilçesinde 5 yıl önce bir markette çalışan Yücel Korkutan, 50 kuruşluk krakeri kasadan geçirmediği gerekçe ile işten çıkartıldı. Korkutan, hukuk mücadelesi başlatarak avukat arabulucu Gülben Elhakan aracılığıyla dava açtı. Avukat Elhakan tarafından hazırlanan dilekçede, müvekkilinin 2013-2015 yıllarında en son mağaza sorumlusu olarak davalı nezdinde çalıştığı, iş akdinin 50 kuruş tutarındaki krakerin kasada fişinin kesilip paranın ödenmemesi gerekçe gösterilerek feshedildiği kaydedildi.

Çalışana, diğer mağaza sorumlularından da az ücret ödenerek işte eşit ücret kuralının ihlal edildiği aktarılan dilekçede, normali aşan çalışmaları olmasına rağmen ücretleri ödenmediği için kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazladan çalışma, haftalık tatil, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsili talep edildi. Bu kapsamda Diyarbakır 3'üncü İş Mahkemesi, işvereni 35 bin 888 lira 490 kuruş tazminata mahkum etti.

'UMARIM TÜM MAĞDUR İŞÇİLER TARAFINDAN EMSAL NİTELİĞİNDE OLACAKTIR'

Avukat arabulucu Gülben Elhakan, "İş akdi fesih edilirken ahlak ve iyi niyetine uymadığı davranış nedeniyle fesih edilmişti. Dolaysıyla onu hem maddi hem de çok ciddi anlamda yıpratan bir süreçti. Çünkü bir bakıma hırsızlıkla suçlanmıştı. Dolayısıyla işten çıkış kodu da işsizlik ödeneği alabilecek şekilde olmadığından uzunca bir süre işsiz kaldı. İşsizlik ödeneğinden de faydalanamadı. Fakat 5 yıl süren bir hukuk mücadelesinde aslında iş akdinin haksız yere fesih edildiği işveren tarafından akdin feshinin son çare olması ilkesine uyulmadığı mahkemece tespit edildi. Bundan dolayı müvekkilim aynı zamanda bu tespit nedeniyle işsizlik ödeneğinin de tamamını almaya hak kazandı. Bunun kesinleşme sürecini bekliyoruz. Vermiş olduğumuz bu mücadele sonucunda almış olduğumuz sonuçtan çok büyük bir memnuniyet duyduk. Özellikle müvekkil açısından mağduriyetinin giderilmiş olması bizim için çok anlamlı oldu. 35 bin 888 TL bir tutara hükmedildiler. Bunun içerisinde kıdem ve ihbar tazminatı yoktu. Aynı zamanda müvekkil dava açmışken fazla mesaileri, yıllık izni, bir de müvekkile diğer mağazalarda uygulanan ücret politikası uygulanmadığından eşit ücret politikası uygulanmamasından ücret farkı taleplerimiz vardı. Mahkemece bunların tamamı hüküm altına alındı. Adil bir karar olduğunu düşünüyorum. Umarım tüm mağdur işçiler için emsal niteliğinde olacaktır" diye konuştu.

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