AA

Yerliara.com'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovit-19) pandemisinden dolayı dijitale taşınan iş dünyası, Yerliara.com'daki görüntülendiği ülkenin resmi diline göre açılan profil sayfaları sayesinde ihracatta yeni iş birlikleri sağlamaya başladı.

Yerliara platformunu kullanan ülkeler sıralamasında ilk sırada Almanya yer alırken, bunu sırasıyla Azerbaycan, Irak, Çin, İran ve İngiltere izledi.

Yerliara tarafından yakın zaman önce oluşturulan Kovid-19 Mücadele Firmaları bölümü de yabancıların ilgi odağında.

Buradan firmalara giden alım talebi miktarı yüzde 400'e varan oranda artış gösterdi.

Site istatistiklerine göre Yerliara Alaska'dan Yeni Zelanda'ya kadar 50'den fazla ülkeden 2 milyona yakın görüntülenme aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yerliara.com sözcüsü Burak Önder, iş dünyasının önde gelen STK'larının desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesinde hayata geçirilen ve tamamen ücretsiz olarak firmaların kullanımına açılan Yerliara'nın başta KOBİ'ler olmak üzere birçok şirkete yeni nesil fırsatlar sunduğunu belirtti.

Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel kabiliyetlerimiz bugün hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Firmalarımızın üretim güçleri, yerli teknolojiye ulaşma imkanları mutlaka desteklenmeli. Yerliara'ya destek veren onlarca STK sayesinde bu gücümüz daha görünür hale gelmeye başladı."

Önder, dijital pazarlama ve sanal fuarlara yönelik yatırımların artacağını Türkiye'nin de burada ön alması gerektiğini kaydetti.

Yerliara'nın bu bağlamda Türkiye'nin sanal fuar alanlarından biri olarak konumlandığını belirten Önder, "Türkiye sağlam üretim alt yapısını bu süreçte güçlü tutmayı başarırsa gelecekte çok başarılı bir döneme geçiş yapabileceğiz. Sağlık sektörümüzün gösterdiği başarıyı, gücünü üretimden alan firmalarımız da gösterecek ve bu süreci el birliğiyle atlatacağız." ifadelerini kullandı.