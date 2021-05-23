Sağlık Bakanlığının 55 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine en çok merak edilen şeylerden biri 50 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağı oldu. Yaş sırası ve görevliler için belirlenen tarihler ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 50 yaş ve 40 üstü aşı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

40 yaş ve 50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 27.843.360 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı.

Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de bu aşamada aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üstü için ise, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi.

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

AŞILAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.