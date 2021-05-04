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50 yaş üstü aşı ne zaman yapılacak? AŞILAMA TAKVİMİ: 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu kademe kademe devam eden aşılama sürecinde merak konusu oldu. Korona virüs salgınında aşılama programında sıra 50 yaş üstü vatandaşlarımıza geliyor. Peki 50 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde...

50 yaş üstü aşı ne zaman yapılacak? AŞILAMA TAKVİMİ: 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığının 55 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine en çok merak edilen şeylerden biri 50 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağı oldu. Sağlık Bakanlığı aşı sıralamasına göre ikinci aşamada bulunan grupların aşılamasına başlandı. Peki, 50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu? Aşıda son durum: 50 yaş üstü aşı ne zaman?

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bakan Koca, "Geçen hafta söylemiştim. Haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Dolayısıyla bizim şu an toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz. Yani 100 milyon doz Sinovac, ki bunun sözleşmede belirtilen takvimde gelmediğini ifade etmiştim. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmelerle bu sevkiyatın bu ay için başlayabileceğini tahmin ediyoruz, yoğun çaba içindeyiz." açıklamasında bulundu.

AŞILAMA TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı. .

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

55 yaş üstü aşılama işlemlerinin ardından ikinci aşama kapsamında aşı sırası 50 - 54 yaşlarındaki vatandaşlara gelecek.

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