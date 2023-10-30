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Ceviz

Manaker, cevizleri beyin açısından sağlıklı besinler listesine ekliyor çünkü "Cevizdeki polifenoller de dahil olmak üzere besinler, bilişsel sağlıkta önemli bir rol oynayabilir " diyor ve "bilimsel kanıtlar, cevizin sağlıklı bir diyetin parçası olarak dahil edilmesinin bilişsel sağlıkta önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor" diye ekliyor.

Daha spesifik olarak The Journal of Nutrition'ın bir raporu, cevizdeki antioksidanların yaşlı yetişkinlerde yaygın olarak görülen oksidatif stres ve inflamasyonu önlemeye yardımcı olabileceğini ve cevizdeki sağlıklı yağ asitlerinin varlığının yaşlanan beyne de fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Manaker, cevizin aynı zamanda beyin sağlığına da yardımcı olabilecek kalp sağlığına faydalar içerdiğini ekliyor.

Manaker, "Beyin sağlığı söz konusu olduğunda kalp sağlığı önemlidir, çünkü kalp beyne kan pompalayarak düzgün çalışabilmesini sağlar" diyor. "Ceviz kalp açısından sağlıklı bir besindir ve […] kolesterol, kan basıncı, iltihaplanma ve plak oluşumu gibi kalp sağlığıyla ilgili çeşitli faktörler üzerinde nasıl faydalı etkileri olabileceğini gösteren araştırmalara sahiptir."

Öyleyse, daha sağlıklı bir kalp ve beynin tadını çıkarın ve bugün bir avuç ceviz alın.