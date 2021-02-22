50 yıl önce kaybettiği alyansına Sevgililer Günü´nde kavuştu

DHA

ABD´nin Illinois eyaletinin Chicago şehrinde Karen Autenrieth isimli bir kadın 50 yıl önce alyansını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Autenrieth'in 55 yıldır evli olduğu eşi Robert Autenrieth, Sevgililer Günü´nde aynı yüzüğü kendisine hediye etti.

Karen Autenrieth sürpriz karşısında "İnanamıyorum. Bu muhteşem" diyerek çok mutlu olduğunu belirtti.

Çift o anlarını torunları ve çocuklarıyla paylaştı.

ARKA BAHÇESİNDE BULDU

Şehirde yaşayan ve yüzüğünü kaybeden başka bir kişi bu ay, sosyal medya hesabından alyansı bulan birinin olup olmadığını sordu.

Cevap olarak Autenrieth çiftinin eski evinde yaşayan Sarah Batka, 6-8 yıl önce evinin bahçesinde bir alyans bulduğunu söyledi.

Carol Flynn ve Linda Lamberty isimli iki tarihçi yaptıkları detaylı araştırmanın ardından yüzüğün sahibinin Autenrieth çifti olabileceğini düşündü.

Bunun üzerine ikili sosyal medya üzerinden Karen Autenrieth´e ulaştı.