Artvinli 50 yıllık çift, Bursa’da aynı anda açık kalp ameliyatı olarak sağlıklarına kavuştu. Kalp hastası Efrettin ve Nurata Zengin çifti, anjiyo için gittikleri hastanede 4 damarının tıkalı olduğunu ve ameliyat olmaları gerektiğini öğrendi.
"BENİ VE EŞİMİ BU HASTALIKTAN KURTARDI"
İHA'nın haberine göre; 50 yıllık çift, aynı anda açık kalp ameliyatı oldu. Yaşlı çift eski sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, başarılı geçen ameliyat sonrası konuşan 63 yaşındaki Nurata Zengin, "Eşim 25 yıldır kalp hastasıydı. Benim de iki buçuk senedir kalbim hasta. Çok korkuyordum. Kalp durumumu görünce daha da çok korktum. Hemen buraya geldim. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Beni ve eşimi bu hastalıktan kurtardı" dedi.
Ameliyatı yapan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Halil Andaç, "Hastalarımız bize dört gün önce bir meslektaşımızın randevulu hastası olarak geldiler. Yapılan incelemelerde her iki hastamızda da çoklu damar hastalığı keşfedildi. Her ikisine de aynı gün ve aynı saatte iki farklı odada ekip arkadaşlarımızla beraber çoklu bypass cerrahisi uyguladık. İki hastamız da gayet iyi durumda. Bir iki gün içerisinde taburcu edeceğiz" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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