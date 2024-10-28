Milli Mücadele'de ilk kurşunların atıldığı Kuva-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir, Cumhuriyet'in 101. yılını günlerdir coşkuyla kutluyor. Kentin her noktasında Cumhuriyet coşkusu yaşanırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliği ve yaklaşık 500 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi sergilendi.

İHA'nın haberine göre gönüllü olarak 7'den 70'e herkesin katılım sağladığı zeybek gösterisi Çamlık Hilal Minare'de gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın gösteriye, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın ile birlikte katıldı.

REKLAM "BURASI KUVAYİ MİLLİYE'NİN BAŞKENTİ" Ailesiyle birlikte 500 kişiyle zeybek oynayan Akın, bayram coşkusunu paylaştı. Zeybek oynayan dev ekip, "1923" yazısını oluşturacak şekilde dizildi. İzleyenler bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Zeybek gösterisinde gönüllülere eşlik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesirli ailemle birlikteyiz. Cumhuriyet'in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hep beraber sokaklarda ve meydanlardayız. Burası Kuvayi Milliye'nin başkenti. İlk ve son kurşunun atıldığı ilk yer. Kuvayi Milliye'nin baş şehrine yakışır bir şekilde milli birlik ve beraberlik doğrultusunda hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak bize emanet edilen Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için kan döken, can veren tüm şehitlerimizi büyük bir minnet ve şükranla anıyoruz. Balıkesir, Cumhuriyet'e bağlıdır. Atatürk'ün izinden gider. Cumhuriyet'e sahip çıkmak için de elinden geleni yapar. Cumhuriyet sağlam ellerde" diye konuştu.

"BU YIL ÇOK FARKLI" Zeybek gösterisi ekibinde yer alan Meral Tekin, "Cumhuriyet'imizin bir 101 yılını daha görmeyi temenni ediyorum. Gönüllü olarak burada yer alıyoruz. Tüm insanlarla birlikte Balıkesir olarak Cumhuriyet'i birlikte kutlayabilmek çok güzel. Bu yıl çok daha farklı. Cumhuriyet ve Atatürk bizim için çok önemli. Katkılarından dolayı büyükşehir belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. "MUTLU VE GURURLUYUM" Zeybek gösterisine katılan Gamze Şen ise duygularını şöyle ifade etti: "Bir arkadaşım ile beraber katıldık. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin katılması ve kutlaması gereken bir bayram."