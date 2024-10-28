Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 500 kişi 7'den 70'e zeybek oynadı | Son dakika haberleri

        Cumhuriyet için 500 kişi 7'den 70'e zeybek oynadı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde Balıkesir'de 500 kişilik zeybek gösterisi düzenlendi. Büyüleyen gösteride katılımcılar "1923" yazacak şekilde dizilirken, izleyenler bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Gösteriye eşi ve çocuğuyla birlikte katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 500 kişiyle birlikte zeybek oynadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        500 kişi zeybek oynadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Mücadele'de ilk kurşunların atıldığı Kuva-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir, Cumhuriyet'in 101. yılını günlerdir coşkuyla kutluyor. Kentin her noktasında Cumhuriyet coşkusu yaşanırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliği ve yaklaşık 500 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi sergilendi.

        İHA'nın haberine göre gönüllü olarak 7'den 70'e herkesin katılım sağladığı zeybek gösterisi Çamlık Hilal Minare'de gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın gösteriye, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın ile birlikte katıldı.

        REKLAM

        "BURASI KUVAYİ MİLLİYE'NİN BAŞKENTİ"

        Ailesiyle birlikte 500 kişiyle zeybek oynayan Akın, bayram coşkusunu paylaştı. Zeybek oynayan dev ekip, "1923" yazısını oluşturacak şekilde dizildi. İzleyenler bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Zeybek gösterisinde gönüllülere eşlik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesirli ailemle birlikteyiz. Cumhuriyet'in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hep beraber sokaklarda ve meydanlardayız. Burası Kuvayi Milliye'nin başkenti. İlk ve son kurşunun atıldığı ilk yer. Kuvayi Milliye'nin baş şehrine yakışır bir şekilde milli birlik ve beraberlik doğrultusunda hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak bize emanet edilen Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için kan döken, can veren tüm şehitlerimizi büyük bir minnet ve şükranla anıyoruz. Balıkesir, Cumhuriyet'e bağlıdır. Atatürk'ün izinden gider. Cumhuriyet'e sahip çıkmak için de elinden geleni yapar. Cumhuriyet sağlam ellerde" diye konuştu.

        "BU YIL ÇOK FARKLI"

        Zeybek gösterisi ekibinde yer alan Meral Tekin, "Cumhuriyet'imizin bir 101 yılını daha görmeyi temenni ediyorum. Gönüllü olarak burada yer alıyoruz. Tüm insanlarla birlikte Balıkesir olarak Cumhuriyet'i birlikte kutlayabilmek çok güzel. Bu yıl çok daha farklı. Cumhuriyet ve Atatürk bizim için çok önemli. Katkılarından dolayı büyükşehir belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

        "MUTLU VE GURURLUYUM"

        Zeybek gösterisine katılan Gamze Şen ise duygularını şöyle ifade etti: "Bir arkadaşım ile beraber katıldık. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin katılması ve kutlaması gereken bir bayram."

        Balıkesir'de Cumhuriyet coşkusunun bu yıl daha çok hissedildiğini söyleyen Berrin Elmas, "Cumhuriyet'imizin 101. yılını onurla, şerefle ve gururla kutluyoruz. Balıkesir'imizde ilk defa bu kadar coşkulu ve harika bir bayram kutluyoruz. Önce belediye başkanımıza ve onunla birlikte çalışan arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu ve her geçen yıl daha da coşkulu olması gerektiğine inanıyorum. Buna ihtiyacımız var. Bir Türk kadını olarak gurur duyuyorum" diye konuştu.

        7'DEN 70'E HEP BİRLİKTE

        Tahir Gündoğan ise, "Cumhuriyet'imizin 101. yılı vesilesiyle halk oyunu oynayacağız. 7'den 70'e herkesle beraber. Çok sevinçliyiz. Cumhuriyet'imizi Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!