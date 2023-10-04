Sarp Gümrük Kapısı'nda 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nda 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti
Ticaret Bakanı Ömer Polat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz."