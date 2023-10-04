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        Haberler Gündem Güncel Gümrük kapısında 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Gündem haberleri

        Sarp Gümrük Kapısı'nda 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nda 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş 500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:30
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        500 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Ticaret Bakanı Ömer Polat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz."

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