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Erik Prince'in girişimiyle ilgili bilgi sahibi dört kaynak, Reuters'a, son aylarda Prince'in böyle bir operasyon için nüfuzlu Trump destekçileri ve zengin Venezuelalı sürgünlerden yatırım ve siyasi destek istediğini söyledi.
Buna göre Prince, ABD ve Avrupa'da gerçekleştirdiği özel görüşmelerde 'kendini geçici devlet başkanı ilan eden' Juan Guaido adına savaşmak üzere 5000 paralı asker toplayarak Venezuela'ya gönderme, hükümet güçleriyle çatışma ve 'istikrarı sağlama' planını sundu. Prince'in paralı orduyla darbe planlarıyla ilgili temaslarını nisan ortasına gelindiğinde hala devam ettirdiği kaydedildi.
Özel yatırımcılardan 40 milyon dolar talep eden Prince'in ABD ile müttefiklerinin dondurduğu Venezuela'nın milyarlarca dolarlık mal varlığından da kendisine finansman çıkarmayı umuyor. Ancak Venezüella muhalefetinin bu mal varlıklarına erişimi yasal kabul edilmeyebilir.
SORULARA YANIT ALINAMADI
Reuters, Prince'in planını Trump yönetimine de sunup sunmadığı, sunarsa değerlendirmeye alınıp alınmayacağı sorusuna Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis'den yanıt alamadığını aktardı.
Guaido'nun sözcüsü Edward Rodriguez, Venezüella muhalefetinden yetkililerin Prince ile herhangi bir operasyon hakkında konuşmadığını savundu, ama Reuters'in başka sorusuna yanıt vermedi. Maduro yönetimi de yorum yapmadı.
ABD'de 'savaşların özelleştirilmesi' kampanyasının başını çeken Prince, bu ay sözcüsü Marc Cohen'e "Venezüella'da operasyon yapmak gibi bir plan yok" açıklamasını yaptırdı. Ama Cohen soruları yanıtlamayı reddetti.
SİVİL KATLİAMIN SORUMLUSU
Bush yönetiminin büyük çapta 'özelleştirdiği' Afganistan ve Irak işgallerinin simge isimlerinden olan Blackwater özellikle 2007 yılında çalışanlarının Bağdat'ın Nisur Meydanı'nda 17 sivili vurup öldürmesiyle tanınıyor.
ÇİN'E DE ÇALIŞIYOR
Çalışanlardan biri cinayet, üçü adam öldürmekten mahkumiyet alırken, Prince Blackwater'ın adını değiştirerek 2010 yılında sattı. Ama geçenlerde görünüşte silah satan 'Blackwater USA' adında yeni bir şirket kurdu. İki yıldır Trump yönetimini Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekip yerine özel güvenlikçiler konuşlandırmaya ikna etmek için lobi yapan Prince, Frontier Resource Group'la da Çinli şirketlerin Afrika'daki faaliyetlerine özel güvenlik hizmeti sunuyor.
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