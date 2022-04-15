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52 yıldır aynı apartmana geliyorlar

Sivas'ta, 52 yıldır aynı apartmanın bacasına konup yuva yapan leylekler, bu sene 1 hafta geç gelmelerine rağmen soğuğa maruz kaldı. Bina sakinlerinden 55 yaşındaki Murat Evci, "Bu sene nisanda ikinci kez kar yağdı. Zor günler yaşıyorlar. Yumurtlamaya da başladılar" dedi

52 yıldır aynı apartmana geliyorlar
AA

Sivas'ın Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan ve 1970'te yapılan 4 katlı Evci Apartmanı'nın bacasına aynı yıl leylekler, yuva yaptı.

DHA'nın haberine göre leylek ailesi, 52 yıldır aynı yere geliyor. Bu sene de nisan ayıyla birlikte yuvalarına dönen leylekler, bu kez soğuk hava ile karşılaştı.

Nisan olmasına rağmen hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü kentte, bir de kar yağışı ile karşılaşan leylekler etkilendi.

Kuluçka dönemine de giren leylekler, havanın ısınmasını bekliyor.

Leyleklerin her yıl geldiğini belirten bina sakinlerinden Murat Evci, "1970 yılından itibaren buraya geliyorlar. Bu sene leyleklerimiz 1 hafta geç geldi fakat bu sene nisanda ikinci kez kar yağdı. Kara maruz kaldılar. Şu anda zor günler yaşıyorlar.

Yumurtlamaya da başladılar. Şu anda Üçüncü yumurtayı bıraktılar. Geceleri sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle zorlanıyorlar ama şu anda durumları gayet iyi. Gelecekleri tarihi dört gözle bekliyoruz. Bu mevsimde herkesin gözü havada oluyor. Bu sene ilk ben gelişlerini gördüm ve müjdeyi verdim" dedi.

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