Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ildeki 747 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmaya, fiziksel olarak katılamayanlar çevrimiçi platform üzerinden de teklif verebilecek. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 53 ilde 747 arsa satışı tarihleri, ödeme planı ve açık artırma yeri hakkında detaylar...