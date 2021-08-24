536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek

AA

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, tarihi Varda Köprüsü yakınındaki bir kafede düzenlediği tanıtım toplantısında, organizasyona 760 güreşçi ve 55 başpehlivanın katılacağını söyledi.

Bu yıl 536'ncısı yapılacak güreşlere Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan ve İran gibi ülkelerden de güreşçilerin katılacağını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Kızıldağ Yaylası Karakucak Güreşleri, Türkiye'nin en büyük karakucak güreşi organizasyonlarından birisidir. Önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün emek ve gayretleriyle güreşlerimiz dünya çapında bir organizasyon haline geldi. Güreşlerimiz minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride yapılacak. Başpehlivanlık ödülü 15 bin lira, toplam ödülümüz de 93 bin lira olacak."

Aslan, etkinlikte şarkıcılar Latif Doğan ve Ahmet Şafak'ın da konser vereceğini sözlerine ekledi.