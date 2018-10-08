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54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Konya'da başlayacak

Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın 54'üncü kez start alacak. İkinci kez Dünya Turu kategorisinde koşulacak turda 20 takımdan 140 sporcu mücadele edecek. İlk defa Konya'dan başlayacak 6 günlük büyük yarış, 14 Ekim'de İstanbul'da sona erecek. TUR 2018'in son etabında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış şehirler Bursa ile İstanbul arasında pedal çevirecek dünyaca ünlü bisikletçiler, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçecek. Dünyaca ünlü sprinterler Fernando Gaviria ve John Degenkolb, TUR 2018'de pedal çevirecek

08 Ekim 2018 Pazartesi, 12:08 | Güncelleme: AA

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018), yarın Konya'da başlayacak. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ikinci kez Dünya Turu takviminde koşulacak. Dünyanın tek kıtalar arası bisiklet turu konumundaki yarış, bu yıl dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olacak.Huzurun ve hoşgörünün olduğu kadar Türkiye'de bisikletin de başkenti olan Konya'dan ilk kez start alacak tura, 20 takımdan 140 sporcu katılacak.

TUR 2018'de 9 Dünya Turu, 10 profesyonel kıta takımı lisansına sahip ekipler mücadele edecek. Bu düzeyde takımı bulunmayan Türkiye, ev sahibi kontenjanından faydalanarak turda milli takım adı altında yarışacak.

Selçuklu'nun başkenti ve Mevlana'nın şehri Konya'dan başlayacak tur, ayrıca ilk kez Bursa'dan da geçecek.

Tur genel olarak düz etaplardan oluştuğu için sprint finişlerine sahne olacak. Sporcuları en fazla 4. etapta, Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışı zorlayacak.Dünyaca ünlü bisikletçiler Konya'da pedal bastıktan sonra Akdeniz ve Ege sahillerine inecek.İkinci etap Alanya ile Antalya, üçüncü etap ise Fethiye ile Marmaris arasında koşulacak. Marmaris ile Selçuk arasındaki dördüncü etap Meryem Ana Evi'nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak.

Selçuk'tan başlayacak beşinci etap Manisa'da tamamlanacak. Bisikletçiler, TUR 2018'in son etabında ise Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış şehirler Bursa ile İstanbul arasında pedal çevirecek.14 Ekim'deki turun son etabında Osmangazi Köprüsü'nden geçecek sporcular, iki kıta arasını Avrasya Tüneli ile yer altından kat edecek. İstanbul'daki finişle yaklaşık 950 kilometrelik dev yarış noktalanacak.

Yarışı zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak.Mark Cavendish, Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017'de, BAE Emirates Takımı'ndan İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geçen yıl 284 saatlik yayınla beş kıtada 484 milyondan fazla haneye ulaşmıştı.

YILDIZ SPRİNTERLER GELİYOR

TUR 2018'de, son şampiyon Ulissi ve TUR 2015 galibi Kristijan Durasek gibi genel klasman iddiası bulunan isimler dışında dünyaca ünlü sprinterler de sahne alacak.

Bunlar arasında Fransa Bisiklet Turu'nda 2, İtalya Bisiklet Turu'nda ise 4 etap alan Quick-Step Floors ekibinden Kolombiyalı sprinter Fernando Gaviria, İspanya Bisiklet Turu'ndaki 10 etap zaferinin yanı sıra Milano-San Remo ve Paris-Roubaix yarışlarını kazanan Trek-Segafredo'nun Alman sprinteri John Degenkolb ile TUR 2017'de 4 etap birinciliği elde eden Bora-Hansgrohe'nun İrlandalı sprinteri Sam Benett öne çıkıyor.

2011 Avrupa Pist Bisikleti şampiyonu Ahmet Örken ve Türkiye şampiyonu Onur Balkan, Türk Milli Takımı adına pedal basacak. Ahmet ve Onur'un dışında milli takımı Nazım Bakırcı, Muhammed Atalay, Ahmet Akdilek, Feritcan Şamlı ve Mustafa Sayar temsil edecek.

TURUN TARİHÇESİ

İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965'te uluslararası statü kazandı. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI tarafından 2008'de 2.1 kategorisine, 2010'da da Hors Category (2. HC) seviyesine yükseltildi. 

Tur, 2017'den itibaren bisikletin en üst düzey kategorisi olan "Dünya Turu" kapsamına kabul edildi.

TURU SON 10 YILDA KAZANANLAR

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son 10 yıldaki galipleri şöyle:

2008: David Garcia Dapena (İspanya)

2009: Daryl Impey (Güney Afrika)

2010: Giovanni Visconti (İtalya)

2011: Alexander Efemkin (Rusya)

2012: Alexandr Dyachenko (Kazakistan)

2013: Natnael Berhane (Eritre)

2014: Adam Yates (Büyük Britanya)

2015: Kristijan Durasek (Hırvatistan)

2016: Jose Goncalves (Portekiz)

2017: Diego Ulissi (İtalya)

LİDERLERİN MAYOLARI

Turda lider bisikletçiler şu mayoları taşıyacak:

Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

Yeşil mayo: Sprint lideri

Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri

TAKIMLAR

Dünya Turu takımları:

Astana (Kazakistan)

BAE Emirates Takımı (Birleşik Arap Emirlikleri)

Bahreyn-Merida (Bahreyn)

BMC (İsviçre)

Bora-Hansgrohe (Almanya)

Quick-Step Floors (Belçika)

Katusha Alpecin (İsviçre)

Sunweb (Almanya)

Trek-Segafredo (ABD)

Profesyonel kıta takımları:

Burgos-BH (İspanya)

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

CCC Sprandi Polkowice (Polonya)

Delko Marsilya KTM (Fransa)

Euskadi-Murias (İspanya)

Gazprom-Rusvelo (Rusya)

Manzana Postobon (Kolombiya)

Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika)

WB Aqua Protect Veranclassic (Belçika)

Wilier Triestine-Selle Italia (İtalya)

ETAPLAR

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. Etap 9 Ekim Konya-Konya 148,4 km
2. Etap 10 Ekim Alanya-Antalya 149,6 km
3. Etap 11 Ekim Fethiye-Marmaris 132,7 km
4. Etap 12 Ekim Marmaris-Selçuk 205,5 km
5. Etap 13 Ekim Selçuk-Manisa 135,7 km
6. Etap 14 Ekim Bursa-İstanbul 164 km

KÜÇÜKBAKIRCI: "BİR İLK YAŞANACAK"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı yaptığı açıklamalarda, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yarım asrı geride bırakan Türkiye'nin dünya çapındaki tek uluslararası spor organizasyonu." dedi.

Turun ülke tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Küçükbakırcı, yaptıkları yeni anlaşmalar neticesinde organizasyonun naklen ve banttan yayınlarla 160'tan fazla ülkede izlenebileceğini söyledi.

Küçükbakırcı, ülkenin güzelliklerinin ön plana çıkacağı yayınlarla 2 milyardan fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Turun bu yıl önemli yenilikler barındırdığına işaret eden Küçükbakırcı, "Tur ilk kez Selçuklu'nun başkenti Konya'dan başlayacak. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'dan geçecek tur, üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'da tamamlanacak." diye konuştu.

Küçükbakırcı, Konya'yı yarışa dahil ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Konya 485 kilometre ile dünyada New York'tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip şehir. Türkiye için bisiklet sporunun başkenti." ifadelerini kullandı.

TUR 2018'in son etabında bisikletçilerin Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçeceğini hatırlatan Küçükbakırcı, "Bir ilk yaşanacak. Bisikletçileri dünyada ilk defa denizin altından geçiyoruz. Sporcular, Avrasya Tüneli'nden geçerek kıta değiştirecekler." şeklinde görüş belirtti.

Küçükbakırcı, organizasyona bu yıl 18 Dünya Turu takımından 9'unun katılacağına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun seviyesinin giderek yükseldiğinin altını çizdi.

Geride kalan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yarışlarına göre TUR 2018'in daha çekişmeli geçeceğini vurgulayan Küçükbakırcı, "Bu yılki tur, hem organizasyon hem de katılım açısından en iyisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Küçükbakırcı, katılımı daha da artırmak adına gelecek yılki turun 16-21 Nisan 2019 tarihinde yine Dünya Turu kapsamında düzenlenmesi için Uluslararası Bisiklet Birliğinden onay aldıklarını sözlerine ekledi.

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