"TEK RAKİBİ KENDİSİ"

Ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile çalışan Berry, deneyimlerini zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde kum torbasının üzerine çıkan ünlü yıldız, karın ve bacak kaslarını güçlendiren egzersizler yapmıştı. Berry, o anları da Instagram hesabından yayınlamıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, spor yapmayı günlük hayatının bir parçası haline getiren 54 yaşındaki oyuncunun, tek rakibinin kendisi olduğu yönünde yorumlar yapmıştı.