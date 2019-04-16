İstanbul ile Tekirdağ arasındaki 156,7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı Bennett, 3 saat 32 dakika 34 saniyelik derecesiyle zirvede tamamladı.
Bennett'ın ardından Deceuninck Quick-Step takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen ikinci, Lotto Soudal ekibinden Avustralyalı Caleb Ewan ise üçüncü sırayı elde etti.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. etap galibiyetini elde eden Sam Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"nun sahibi oldu. Bennett, aynı zamanda sprint liderliğine de ulaşarak yeşil mayoyu da sırtına geçirdi.
Sport Vlaanderen takımından Belçikalı Lindsay De Vylder tırmanış (kırmızı mayo), Türk Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı ise Türkiye güzellikleri klasmanında (beyaz mayo) zirvede yer aldı.
TUR 2019'a yarın Tekirdağ ile Eceabat arasındaki 183,3 kilometrelik ikinci etapla devam edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.
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