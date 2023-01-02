Refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Eğer refah payı 10 puan olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.91-27.17, 15 puan uygulanırsa yüzde 30.91-32.17, 20 puan çıkarsa 35.91-37.17 olacak.

Memurların, memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı 10 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 18'e çıkarılırsa Ocak zammı yüzde 27.83-29.22'ye, 15 puanlık iyileştirmeyle yüzde 23'e yükseltilirse yüzde 33.24-34.69'a, refah payı 20 puan olursa yüzde 38.66-40.17'ye ulaşacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Bir iyileştirme de taban aylıkta bekleniyor. Geçen yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük aylık önce 2 bin 500, ardından da 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu tutarın da Ocak ayından itibaren güncellenmesi gündemde. Söz konusu taban emekli aylığının 5 bin ile 5 bin 500 lira arasında seviyelere çıkarılması bekleniyor.

Geçtiğimiz Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylık 3 bin 500, net asgari ücret 5 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin yüzde 63'ü kadar bir emekli taban aylığı ortaya çıktı.