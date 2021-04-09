Nevşehir'deki Crowne Plaza'da düzenlenen basın toplantısına konuşmacı olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yarış Direktörü Roland Hofer ile federasyonun asbaşkanı Berat Alphan katıldı.

Basın toplantısını takip edenler arasında AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da yer aldı.

Vali İnci Sezer Becel, Kapadokya'nın 2016'da da turun bir etabına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Anadolu'nun merkezinde yer alan, Türkiye'nin popüler ve kendine özgü turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir, muhteşem doğası, eşsiz güzellikteki vadileri, peribacaları, kayalara oyulmuş yerleşim yerleri, açık hava müzeleri ve yeraltı şehirleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan önemli bir turizm merkezi. İlimiz her yıl turizm, tanıtım, kültürel ve spor gibi birçok alanda çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmakta. 2016'da ilimizde gerçekleştirilen 52. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, tanıtımımıza büyük katkılar sağladı. 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Nevşehir-Kapadokya etabı da ilimiz için büyük önem arz eden organizasyonlardan biri olacak." diye konuştu.

Becel, böyle önemli ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın bölge açısından önem taşıdığını dile getirerek, "Yarışın gerçekleşeceği gün tüm güzergahta emniyet ve jandarma olmak üzere sağlık ve belediye gibi kurumlarımızdan toplamda 1500'ün üzerinde personelimiz gerekli önlemleri alacak. Tüm birimlerimiz yarışlar sona erene kadar hazır vaziyette görevine devam edecek. İlimizde 35 bin lisanslı sporcu ve 39 milli sporcu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Nevşehir'in Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu tarafından "2021 Avrupa Spor Kenti" ilan edildiğini hatırlatan Vali Becel, "2021 Avrupa Spor Kenti unvanı, tanıtımının yanı sıra Nevşehir'in sadece kültür turizmi değil spor ve sağlık turizminde de var olduğunu ortaya koyacak ve önemli katkılar sağlayacak. Bu unvan, şehrimizde yapılan tüm sportif organizasyonları taçlandıracak ve kentimizin marka değerini artıracaktır." şeklinde görüş belirtti.

Vali İnci Sezer Becel, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı dileyerek sözlerini tamamladı.

KÜÇÜKBAKIRCI: TUR, HER GEÇEN GÜN ÖNEMİ ARTARAK DEVAM EDEN BİR ORGANİZASYON

Federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünyada öneminin artarak sürdüğünü söyledi.

Turun Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56'ncısını yapacağız. 55 yıl önce başlatılan Bisiklet Turu'nda koşanlardan biri de benim. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri oldu. Tur, her geçen gün önemi artarak devam eden bir organizasyon haline geldi. Şimdiye kadar yapılan en güçlü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu koşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Küçükbakırcı, turun dünya genelinde 3 milyardan fazla insana ulaşabileceğini aktararak, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ülkemize büyük kazanımları var. Turumuz önceden Eurosport 2 kanalından yayımlanıyordu. Bunu Eurosport 1'e aldırdık. Böylece dünya genelinde 700 milyon konuta gireceğiz. Dünyada bizim Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu 3-3,5 milyar insan izleyecek. Bunların geri dönüşü muhteşem oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin tanıtımının spor yoluyla da yapıldığını dile getiren başkan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Bugün Akdeniz'de 30-40 bin bisikletçiyi misafir ediyoruz. Belek'e de futbol takımları geliyor. Herkes tatil için İspanya'yı bilir ama ülkemizi bilmiyor. Bilse kimse oralara gitmezdi. Bu tür organizasyonlarla tanıtımı her geçen yıl artırarak devam edeceğiz. Mücadele eden değerli arkadaşlarımızın kazasız, belasız şekilde turu tamamlayarak ülkelerine güzel anılarla dönmesini temenni ediyorum."

HOFER: YİNE MÜKEMMEL BİR YARIŞ VE ETAPLAR BİZİ BEKLİYOR

UCI Yarış Direktörü Hofer, Türkiye'nin yine mükemmel bir organizasyona imza atacağına inandığını söyledi.

Sözlerine Türkçe olarak "Günaydın hanımefendiler, beyefendiler." diye başlayan Hofer, "Bir kez daha Türkiye'ye gelmekten mutluluk duyuyorum. Yine mükemmel bir yarış ve etaplar bizi bekliyor. İnanın buraya gelmekten çok ama çok mutluyum. Bu pandemi döneminde bu kadar ülke, takım ve sporcunun katılımını sağlamak hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

Hofer, sözlerini yine Türkçe "Herkese başarılar diliyorum." diyerek bitirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve yarış direktörü Berat Alphan, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları hakkında bilgi verdi. Alphan, bu yıl organizasyon kapsamında "Fark et, bisiklet araçtır" sloganını ön plana çıkardıklarını dile getirdi.

Toplantı, katılımcılara plaket verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

TUR HAKKINDA

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 11-18 Nisan'da düzenlenecek.

Nevşehir-Kapadokya etabıyla başlayacak yarışta Konya-Konya, Beyşehir-Alanya, Alanya-Kemer, Kemer-Elmalı (Göğübeli),Fethiye-Marmaris, Marmaris-Turgutreis ve Bodrum-Kuşadası etapları geçilecek.

Yarış kapsamında 25 takımdan 175 sporcu, toplamda 1200 kilometrenin üzerinde pedal çevirecek.