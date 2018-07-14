Turun ilk biten güreşi Fatih Atlı ile İsmail Koç arasındaki müsabaka oldu. 12 dakika süren müsabakada Fatih Atlı kündeye getirdiği rakibi İsmail Koç'u yendi.
Orhan Okulu ile Nedim Gürel arasındaki mücadelede, Orhan Okulu iyi bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.
İKİ TECRÜBELİ PEHLİVANIN GÜREŞİ ZORLU GEÇTİ
Turun en dikkat çekici müsabakası 2011-2012 yılları başpehlivanı Ali Gürbüz'le 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları başpehlivanı Recep Kara arasındaki güreş oldu. Recep Kara'nın son dakikalardaki atağına Ali Gürbüz'ün karşılık vermesi galibi belirlemede hakemleri de tereddütte bıraktı.
Kule hakemlerinin video kayıtlarını tekrar tekrar incelemesi bir an önce kararı bekleyen taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Kule hakemliği önünde toplanan Gürbüz ve Kara'nın destekçileri kararın açıklanmasının geciktiğini belirterek hakemlere tepki gösterdi.
Kule hakemliği kayıtları izlemesi sonrası oyunun galibini Ali Gürbüz olarak açıkladı. Recep Kara, kararı uzun süre kule hakemliği önünden ayrılmayarak, alkışla protesto etti.
Üçüncü turda rakiplerini yenen Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz yarın çeyrek finalde güreşecek.
2 HAKEM GÖREVİNDEN ALINDI!
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur müsabakasını izleyen iki hakemi görevden aldığını söyledi.
AA'da yer alan habere göre Musa Aydın yaptığı açıklamada, Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur mücadelesinde son saniyede puanı kimin aldığı tartışma konusu olduğunu, kule hakemlerinin görüntüleri art arda izledikten sonra Ali Gürbüz'ün galip ilan edildiğini hatırlattı.
Recep Kara'ın resmi itirazı üzerine hakemler hakkında soruşturma başlattıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Müsabakayı yöneten hakem ile kuledeki hakemi görevden aldık. Bundan sonra görev yapmayacaklar. Hakemlerden bir komisyon kurulacak. Tekrar oyunu izleyeceğiz. Karar Recep Kara'nın lehine olduğu takdirde hakemlere ceza vereceğiz. Güreşin tekrarlanması söz konusu değil." ifadelerini kullandı
Güreş karşılaşmasının ardından Recep Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkında verilen kararın haksız ve yanlı olduğunu, bir daha Kırkpınar'a gelmeyeceğini söylemişti.
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