57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - KOCAELİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu Kandıra gişelerinde şüpheli bir araç durduruldu.Ekipler, araçta yaptığı aramada 57 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli F.Ö. gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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