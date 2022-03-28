57 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranıyordu 0:00 / 0:00

İHA

Muş'un Bulanık ilçesindeki kasten öldürme olayı ile ilgili olarak toplamda 57 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından İstanbul’da yakalandı.

17 Temmuz 2013 tarihinde Bulanık ilçesi Eskiyol köyünde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında meydana gelen kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı, 'kasten öldürme' olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde, olayın faillerinden hakkında toplamda 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın İstanbul ilinde olduğu tespit edildi. Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul'da görevlendirilen özel ekip, aranan hükümlüyü geçen cumartesi günü saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs, dün sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.