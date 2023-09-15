57 yıllık evli çift el emeğiyle Sürmene bıçağı üretiyor

7 Şurada Paylaş!







"SİPARİŞ OLMADIĞI ZAMANLARDA DA BIÇAK YAPMAYA DEVAM EDİYORUM" Alpaslan, üretimde kendi alet takımlarını kullandığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu mesleği çok sevdim. Sağlığım el verdiği sürece haftanın 5 günü atölyeye iner, üretim yaparım. 20 metrekarelik alanda bıçak üretiyorum. Tek kişiyim, bana yetiyor. Sürmene'de bıçakçılıkla uğraşan akrabalarım var. Özel siparişlerinde kendilerine yardım ediyorum. Sipariş olmadığı zamanlarda da bıçak yapmaya devam ediyorum."

8 Şurada Paylaş!







Yaptığı bıçakları bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlara hediye ettiğini, bazı bürokratların da satın aldığını anlatan Alpaslan, "Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bu mesleği devam ettireceğim" dedi. Alpaslan, kendisine yardım eden eşinin bu meslekte 55 yıllık tecrübesi olduğunu aktardı.