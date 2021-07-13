58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı

AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmalar için başvuruların festivalin internet sitesinden yapılabileceğini belirtti.

Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenleyeceklerini anlatan Böcek, festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın düzenleneceğini, toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtılacağını vurguladı.

Böcek, Ulusal Yarışmalara, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2020'den sonra tamamlanmış ve Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmlerin katılabileceğini aktardı.

Festivale internet sitesinden yapılacak son başvuru tarihinin 9 Ağustos olduğunu belirten Böcek, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen açık hava gösterimlerinin bu yıl da devam edeceğini kaydetti.

Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.