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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabını Jasper Philipsen kazandı - Diğer Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabını Jasper Philipsen kazandı

        58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü günündeki 165.3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen 3 saat 50 dakika 17 saniye ile kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:39
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        4. etap Philipsen'in
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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü günü, Fethiye'den verilen startla başladı. 150 bisikletçinin yarıştığı 165.3 kilometrelik etap Marmaris'te son buldu. İlk iki etabı kazandıktan sonra dün Fethiye-Fethiye etabında Babadağ tırmanışında geride kalan Tour De France'ın da Yeşil Mayo sahibi Jasper Philipsen, birinciliği Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko'ya kaptırmıştı. Jasper Philipsen, bugün Fethiye ile Marmaris arasında koşulan etabı lider tamamlama başarısı gösterdi. Jasper Philipsen, TUR'un beşinci gününde yarınki 180.6 kilometrelik Marmaris - Yalıkavak etabında Yeşil Mayo'yu, Genel Ferdi Klasman Birincisi olan Alexey Lutsenko ise Turkuaz Mayo'yu giyecek.

        JAY VINE TIRMANIŞ KAPISINDA

        Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki prim kapısını ilk geçen sporcu TUR'un başından bu yana kendisinden çok şey beklenen UAE Team Emirates Takımı'ndan Jay Vine oldu. Medellin EPM Takımı'ndan Aldemar Reyes Ortega ikinci oldu. Bora Hansgrohe Takımı'ndan Ben Zwiehoff ise üçüncülüğü elde etti. Bu grup Peloton ile arasındaki zaman farkını 1 dakikanın üstüne çıkardı.

        PATRICK KONRAD GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

        50.5'inci kilometre geride kalırken Mosso'nun sponsorluğunda gerçekleşen Yaşil Mayo Prim Kapısı'nı Bora Hansgrohe Takımı'ndan Ptrick Konrad geçti. İkinciliği Bike AID Takımı'ndan Dawit Yemane, üçüncülüğü de yine Bora Hansgrohe'den Nico Denz elde etti.

        SHIMANO'NUN SPONSORLUĞUNDA BEYAZ MAYO KAPISINI DENZ GEÇTİ

        Etabın 75.8'inci kilometresinde Shimano'nun sponsorluğundaki Beyaz Mayo için yapılan mücadeleyi Bora Hansgrohe Takımı'ndan Nico Denz kazandı ve kapıyı ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Q36.5 Pro Cycling Takımı'ndan Travis Stedman, üçüncülüğüde P and S Benotti Takımı'ndan Tobias Nolde elde etti.

        SON PRİM KAPISI SONUÇLARI

        Etabın Türk Hava Yolları sponsorluğundaki tırmanış prim kapısını Medellin Takımından Aldemar Reyes birinci geçti. İkinci Zwiehoff, üçüncü de Lutsenko oldu.

        FİNİŞ PHILIPSEN'DEN

        TUR'un 165.3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabında Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen 3 saat 50 dakika 17 saniye ile zafere ulaştı. Philipsen, son 100 metrede müthiş bir atakla 3'üncü etap birinciliğini de kazanmış oldu.

        YARIN MARMARİS-BODRUM ETABI KOŞULACAK

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci gününde yarın 180.6 kilometrelik Marmaris-Bodrum (Yalıkavak) etabı koşulacak.

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