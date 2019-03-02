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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR şoförünün silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 580 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, cinayetin İstanbul'da bir kişinin öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olduğunu belirledi.
AA'nın haberine göre, Mehmet Özdemir'in (43) 11 Aralık 2018'de kullandığı TIR'ın dorse brandasını düzelttiği sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için 580 saatlik güvenlik kamerası kaydını titizlikle inceledi, Mardin ile İstanbul arasındaki yol güzergahında bulunan 15 ile ait araç geçiş kayıtlarını taradı.
7 AY ÖNCE KIZ KAÇIRMA CİNAYETİ
Saldırıda kullanılan motosikletin tespiti için Türkiye genelinde tescili bulunan 2016-2018 model ve aynı marka motosikletler üzerinde araştırma yapıldı. Çalışmalar sonucu cinayetin tasarlayarak ve kan gütme saikiyle işlendiği, 18 Temmuz 2017'de İstanbul'da kız kaçırma nedeniyle İ.Ö'nün öldürüldüğü ve H.Ö'nün ağır yaralandığı olayla bağlantılı olduğu belirlendi.
MARDİN VE İSTANBUL'DA OPERASYON
Saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen zanlılar H.T. ve A.K. ile keşif ve gözetleme yaparak yardımda bulundukları ve cinayete azmettirdikleri iddia edilen H.Ö, A.Ö, N.Ö, K.Ö, Z.Ö, S.Ö. ve V.Ö, Mardin ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. H.T'nin evinde yapılan aramada tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği ve 35 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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