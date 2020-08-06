Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 6 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda detaylarıyla birlikte yer alacaktır.

5 AĞUSTOS KOTONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 784'e yükseldiğini ve bugün bin 178 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 784’e yükseldi. Bugün toplam 53 bin 842 test yapılırken, bin 178 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 236 bin 112 oldu. Bugün iyileşen bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 219 bin 506’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,4, toplam ağır hasta sayısının ise 582 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu , “Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var” notuyla paylaştı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 704 bin 385´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 705 bin 96´ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 922 bin 692´ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 918 bin 420 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 160 bin 290´a ulaştığı bildirildi.