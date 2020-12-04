"6. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" çevrim içi izlenebilecek

AA

Bu yıl "Aile" teması ile gerçekleştirilen yarışma, 5-6 Aralık'ta Esenler Belediyesi Şehir Ekranında ve 7-8 Aralık'ta ise yarışmanın web sitesinde çevrim içi olarak gösterilecek.

"Ulusal kurmaca ve belgesel" kategorilerinde 12 eser, "Uluslararası kurmaca, belgesel ve animasyon" kategorilerinde 11 eser, jürinin "özel seçki" bölümünde 5 eser olmak üzere toplam 28 eser 4 gün boyunca çevrim içi olarak izlenebilecek.

Onur Ödülü'nün Ahmet Uluçay'ın ailesine, diğer ödüllerin de sahiplerine takdim edileceği Gala ve Ödül Gecesi ise 9 Aralık'ta TVNET kanalında yayınlanacak.