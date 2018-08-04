Samsun’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, trafikte makas atarak gittiği iddia edilen bir otomobil, ilk olarak kavşaktan çıkan otomobile çarptı. Daha sonra arkadan gelen 4 araç da kazaya dahil oldu. 1 otomobil ise çarpmanın etkisiyle takla atarak metrelerce sürüklendi.

6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 yaralının ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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