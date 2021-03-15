6. Attila ilhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

AA

Yarışma kapsamında 2020 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana "Attila İlhan Edebiyat Ödülü"; ayrıca 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için "Vakıf Özel Teşvik Ödülü" verilecek.

Yarışmaya başvurular 19 Haziran'a kadar devam edecek.

Yarışmada, "Attila İlhan Edebiyat Ödülü"nü kazanan şiir kitabı ve roman sahibine 7 bin 500 lira; "Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nü kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibine ise 2 bin 500 lira verilecek.

- Seçici kurul

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen ve edebiyat dünyasının seçkin isimlerinden oluşan iki ayrı jürisi olacak.

Başkanlığını Mehmet Eroğlu'nun üstlendiği Roman Seçici Kurulunun üyeleri arasında Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor.

Metin Celal'in başkanlığını yapacağı Şiir Seçici Kurulunda ise A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık bulunuyor.

Yarışmaya katılacak şair - yazar ya da yayınevlerinin, hangi kategoriden aday olunduğunu belirten (Attila İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ve kısa özgeçmiş ile 10 nüsha kitaplarını, 19 Haziran'a kadar Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'na teslim etmeleri gerekiyor.

Ödül kazanan eserler ise seçici kurulların değerlendirmesinin ardından 2021 kasım ayı içerisinde açıklanacak.