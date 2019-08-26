Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, geçen hafta Esenyurt’ta lüks bir rezidansta arkadaşıyla birlikte yaşayan Gökhan K. odasında ölü olarak bulundu.

SAHTE İÇKİDEN Mİ ÖLDÜ?

Gökhan K.’nın odasında yapılan incelemelerde, şişeler içerisinde sahte içki yapılında kullanılan metil alkol bulundu. Gökhan K.’nın sahte içkiden ölüp ölmediği İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsi ile belirlenecek.

SAHTE İÇKİ İMALATINDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Yürütülen soruşturmada, Gökhan K.’nın 6 ay önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı. İki arkadaşıyla birlikte 10 bin 603 şişe sahte içki ile yakalanan Gökhan K.’nın 3 ay cezaevinde kaldığı ve daha sonra tahliye olduğu öğrenildi.