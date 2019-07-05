6 ayda 159.510.762 bandrol satıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik, sinema yapımlarıyla kitaplara ilişkin bandrol sayıları ve fikir sanat eserleri tescil işlemleriyle korsanlıkla mücadelede operasyonlara ilişkin ilk 6 aylık rakamlarını açıkladı. 6 ayda 159.510.762 bandrol satışı yapıldı.
Eser türlerine göre bandrol satışı;
EĞİTİM
Yetişkin Yayını: 35.865.028
İnanç Yayını: 18.960.551
Çocuk - Gençlik Yayını: 16.866.364
Yetişkin - Kurgu Yayını: 11.981.031
İthal Yayın: 1.332.122
Akademik Yayın: 1.991.876
SİNEMA
Film Sayısı: 260
Bandrol Sayısı: 62.320
MÜZİK
Eser Sayısı: 876
Bandrol Sayısı: 946.936
TESCİL
* İsteğe bağlı kayıt - tescil işlemi 2018 yılının ilk 6 ayında 574 adet gerçekleşmişken, 2019'da bu sayı yaklaşık yüzde 12 oranında artarak 641'e ulaştı.
* Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim edebiyat eserinin sahipleri oldu.
* 303 adet ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 92 güzel sanat eseri, 217 bilgisayar programı ve 11 adet musiki eseri ile 18 adet sinema eserinin tescili yapıldı.
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