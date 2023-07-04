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6 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı toplamı için nefesler tutulmuş durumda. Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olan 6 aylık enflasyon farkı, Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla netleşecek. Bu bağlamda gözler "6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı hakkında detaylar haberimizde...

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  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu ve ne kadar olacak?

    Türkiye, Haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Memur ve emekli maaş zammında son viraja girildi. 6 aylık enflasyon farkı oranın netleşmesiyle maaşlar da belli olacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu, ne kadar olacak? İşte, konuyada dair detaylar...
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu ve ne kadar olacak?

    6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon rakamlarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu ve ne kadar olacak?

    6 ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

    Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu ve ne kadar olacak?

    5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu. Kesin oran, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu ve ne kadar olacak?

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu ve ne kadar olacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

    En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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