Türkiye, Haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Memur ve emekli maaş zammında son viraja girildi. 6 aylık enflasyon farkı oranın netleşmesiyle maaşlar da belli olacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu, ne kadar olacak? İşte, konuyada dair detaylar...