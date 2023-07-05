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6 aylık enflasyon farkı açıklandı! Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

6 aylık enflasyon farkı toplamı için geri sayım sona erdi. Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olan 6 aylık enflasyon farkı, Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla netleşti. Bu bağlamda gözler "6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, Ocak-Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı hakkında detaylar haberimizde...

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  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı! TÜİK ile 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu, ne kadar açıklandı?

    Türkiye, Haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı oranın netleşmesiyle kalem kalem maaşlar da gün içerisinde açıklanacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı! TÜİK ile 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu, ne kadar açıklandı?

    6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli oldu. 
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı! TÜİK ile 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu, ne kadar açıklandı?

    6 ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

    TÜİK'e göre Haziran'da aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı! TÜİK ile 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu, ne kadar açıklandı?

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

     
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı! TÜİK ile 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu, ne kadar açıklandı?
  • 6 aylık enflasyon farkı açıklandı! TÜİK ile 2023 Ocak-Haziran altı aylık enflasyon farkı kaç oldu, ne kadar açıklandı?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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