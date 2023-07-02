Memur ve emeki maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı oranının açıklanmasıyla netleşecek. Bu kapsamda Haziran ayı enflasyon verileri için nefesler tutulmuş durumda. Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak olan enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...