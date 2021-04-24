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HaberlerDünyaAvrupa6 AYLIK SINIRLAMA! Son dakika: Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya 3 bölgeye erişimi kapattı!
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Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya 3 bölgeye erişimi kapattı!

Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde, bir gelişme daha yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere `ticari olmayan tüm gemilere´ kapatacağını duyurdu. Sınırlamanın 6 ay süreceği belirtildi

6 AYLIK SINIRLAMA! Son dakika: Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya 3 bölgeye erişimi kapattı!
Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya 3 bölgeye erişimi kapattı!
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DHA

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde başlayan ve Ukrayna ile Rusya'yı karşı karşıya getiren gerilimde sular dinmiyor.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere `ticari olmayan tüm gemilere´ kapatacağını duyurdu.

6 AY SÜREYLE SINIRLAMA İLAN ETTİ

DHA'da yer alan habere göre bugün akşam saat 21.00´den itibaren başlayacak sınırlamaların, 31 Ekim´e kadar yaklaşık 6 ay süreceğini ifade eden Savunma Bakanlığı, bu tarihlerde Rus donanmasının deniz tatbikatlarına da başlayacağını duyurdu.

SİVASTOPOL'DAN HURFUZ'A UZANIYOR

Kırım'ın batısında Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası´nın yakınlarında tatbikatların düzenleneceği Opukskiy Doğa Koruma Alanı´nı geçişlere kapatan Rusya Savunma Bakanlığı, Kerç Boğazı´nın ise kısıtlı bölgeler arasında yer almadığını ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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