6 bin nüfuslu Sakin Kent'in nüfusu 80 bine çıktı

Türkiye'nin en önemli mavi yolculuk rotası durumundaki Gökova Körfezi uç noktasında yer alan Sakin Kent unvanlı ve günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula'nın Akyaka Mahallesi her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayram tatilinde de yoğunluk olarak en süt seviyeye ulaştı.

Akyaka Mahallesine karayolu girişinde başlayan araç kuyruğu yaklaşık 3 kilometre uzunluğa ulaşırken, birçok sürücü kuyruğu görünce geri dönmek zorunda kalıyor. Akyaka'nın yaklaşık 250 metrelik sahilinde şezlong ve şemsiye koyacak alan kalmadı. Deniz yüzeyi adeta insanlarla kaplanırken, bu yoğunluğun hafta sonuna kadar devam ekmesi bekleniyor.