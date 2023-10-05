Haberler Gündem 6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da 6 Ekim yarın otobüs, marmaray, metrobüs bedava mı?

6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da 6 Ekim yarın otobüs, marmaray, metrobüs bedava mı? 6 Ekim'de yarın toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. 6 Ekim İstanbul'un Kuruluşu'nda yarın metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücret tarifesi araştırılıyor. İstanbullular için "6 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 6 Ekim Cuma toplu taşıma tarifesi... Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 21:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:33 facebook

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6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümü kutlanıyor. 6 Ekim, eesmi tatil olmasa da bu önemli günde yarın İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Ekim'de otobüs, metrobüs, metro ve marmaray ücretsiz mi? İşte, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda toplu taşımaların ücret tarifesine dair güncel bilgiler...

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6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 6 Ekim'de otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT tarafından yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz. *Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir." ifadelerine yer verildi.

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6 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen marmarayın ücretsiz olup olmayacağı ise henüz belli olmadı. TCDD'den konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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