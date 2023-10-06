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        Haberler Gündem 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları! 2023 Türk bayraklı, Atatürk görselli ve resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri gönder

        6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 2023 Türk bayraklı ve resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları

        6 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zaferiyle düşman işgalinden kurtarılan İstanbul'un kurtuluşunun 100. yılı için artık heyecan dorukta. İl genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu özel gün öncesi İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 00:22 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:22
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        İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümü için beklenen tarih geldi çattı. Bu özel günü gerek sevdikleriyle özel mesaj yoluyla gerekse sosyal medyada kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        2

        6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÖZLERİ

        “Geldikleri gibi giderler” (Atatürk) Gittiler de… İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

        3

        Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

        4

        Bugün İstanbul’un Kurtuluşu Günü. Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali Türk Ordusu’nun coşkulu bir karşılamayla şehre girdiği 6 Ekim 1923 günü sona erdi.

        5

        İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

        6

        İSTANBUL'UN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI

        Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

        7

        Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

        8

        İSTANBUL'UN KURTULUŞU

        Gözlerimde Atatürk,

        yüreğimde Albayrak.

        Yatıyorum yatağımda,

        uyuyorum rahat rahat

        Güneşim ışığı,

        seninle yansıyor

        İstanbul’un sokakları,

        seninle çınlıyor

        9

        Türk milletinin gücüyle,

        hepsini birden yendik.

        Bu vatan uğruna,

        canımızı feda ettik

        Şanlı bayrağımız gölgesinde,

        yaşıyoruz özgürce.

        Kutluyoruz bu günü,

        hep birlikte el ele

        (Sudenaz Yıldız)

        10

        İSTANBUL DİLE GELDİ

        Ben tarihe yürümeyi öğreten anne

        Savaşlar bende yüceldi,

        Çok komutan çay gibi geçti üstünden

        Fatih seldi.

        Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,

        Pırlantaya caka satan sanat otağı,

        Evrenin çevresi bir başka bende

        Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

        Ben yaşamın gökkuşağıyım

        Bana çıkar huzur sokakları,

        Her mutlulukta imzam var.

        Bende kurulur zafer takları…

        Ben kader gemilerine liman

        Her yıkılışın demir attığı…

        Köhne sokaklarımda öksüz soluklar

        Gecenin karanlığa kattığı…

        11

        Ben sonsuz sarsıntılar şehri

        Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…

        Taksim'e Tünel'den değil

        Bir genç kızın yüreğinden geçilir…

        Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,

        Ben yaşamak-ölmek alaşımı.

        Mendil taşımam Haliç'ten başka

        Kahkaham içer gözyaşımı…

        Yaşar BARAN

        12
        13

        İSTANBUL’UN KURTULUŞU

        Kurtarınca Ata’mız,

        İzmir’i, Edirne’yi

        Çekemezdi İstanbul

        En büyük işkenceyi.


        Bin dokuz yüz yirmi üç

        6 Ekim sabahı,

        Güzel İstanbul’umuz

        Artık kesmişti âhı!…


        Sarayburnu’na çıktı,

        Mehmetçik’in alayı.

        İstanbul’un şenlendi,

        Her yeri, her dolayı.

        M. Faruk Gürtunca

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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