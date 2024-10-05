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        Haberler Bilgi Gündem 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları! 2024 Türk bayraklı, Atatürk resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

        İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zaferiyle, 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtarılan İstanbul'un 101. yılına yaklaşırken heyecan giderek artıyor. İl genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle bu anlamlı gün kutlanacak. İşte İstanbul'un kurtuluşunu anmak için en özel mesajlar ve sözler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 21:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:27
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        İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili bayraklı ve resimli 6 Ekim mesajları, 101. yıl dönümünü kutladığımız bu özel günde en çok merak edilen konular arasında. Sosyal medyada bu coşkuyu paylaşmak isteyenler için İstanbul'un Kurtuluşu'na dair resimli mesajlar ve anlamlı sözleri haberimizde bir araya getirdik. İşte 6 Ekim'e özel resimli mesajlar...

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        6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÖZLERİ

        "İstanbul'un Kurtuluşu, bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden biridir. Bu özel günü milletimizin birlik ve beraberliği ile kutluyoruz."

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        "İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin vatan sevgisinin en güzel örneğidir. Bu kutlu günü coşkuyla selamlıyoruz."

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        "İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin özgürlüğüne olan tutkusunun bir ifadesidir. Bu tarihi anı, birlik ve beraberlik içinde kutlayalım."

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        "İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönemin simgesidir. Bu önemli günü minnetle anıyoruz."

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        "İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye'nin modernleşme ve gelişme yolunda attığı adımların başlangıcını simgeliyor. Geleceğe umutla bakıyoruz."

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        "İstanbul'un Kurtuluşu, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir zaferidir. Bu günü milletimizin birlik ve beraberliğiyle kutluyoruz."

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        İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun.

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