İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili bayraklı ve resimli 6 Ekim mesajları, 101. yıl dönümünü kutladığımız bu özel günde en çok merak edilen konular arasında. Sosyal medyada bu coşkuyu paylaşmak isteyenler için İstanbul'un Kurtuluşu'na dair resimli mesajlar ve anlamlı sözleri haberimizde bir araya getirdik. İşte 6 Ekim'e özel resimli mesajlar...