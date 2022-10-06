Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri, 6 ekim gününün gelişiyle birlikte gündeme geldi. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu önemli günü kutlamak isteyenler kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitlerini araştırıyor. İşte, 2022 Resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları...

ABONE OL
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıl dönümü kutlanıyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları, bu özel günü kutlamak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu mesajları çeşitleri...
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

     6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÖZLERİ

    “Geldikleri gibi giderler” (Atatürk) Gittiler de… İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    Bugün İstanbul’un Kurtuluşu Günü. Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali Türk Ordusu’nun coşkulu bir karşılamayla şehre girdiği 6 Ekim 1923 günü sona erdi.
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    İSTANBUL'UN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI 2022

    Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    İSTANBUL’UN KURTULUŞU

    Kurtarınca Ata’mız,

    İzmir’i, Edirne’yi

    Çekemezdi İstanbul

    En büyük işkenceyi.

     

    Bin dokuz yüz yirmi üç

    6 Ekim sabahı,

    Güzel İstanbul’umuz

    Artık kesmişti âhı!…

     

    Sarayburnu’na çıktı,

    Mehmetçik’in alayı.

    İstanbul’un şenlendi,

    Her yeri, her dolayı.

    M. Faruk Gürtunca
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    İSTANBUL'UN KURTULUŞU

    Gözlerimde Atatürk,

    yüreğimde Albayrak.

    Yatıyorum yatağımda,

    uyuyorum rahat rahat

     

    Güneşim ışığı,

    seninle yansıyor

    İstanbul’un sokakları,

    seninle çınlıyor

     

    Türk milletinin gücüyle,

    hepsini birden yendik.

    Bu vatan uğruna,

    canımızı feda ettik

     

    Şanlı bayrağımız gölgesinde,

    yaşıyoruz özgürce.

    Kutluyoruz bu günü,

    hep birlikte el ele

    (Sudenaz Yıldız)
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

    İSTANBUL DİLE GELDİ

    Ben tarihe yürümeyi öğreten anne

    Savaşlar bende yüceldi,

    Çok komutan çay gibi geçti üstünden

    Fatih seldi.

    Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,

    Pırlantaya caka satan sanat otağı,

    Evrenin çevresi bir başka bende

    Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

    Ben yaşamın gökkuşağıyım

    Bana çıkar huzur sokakları,

    Her mutlulukta imzam var.

    Bende kurulur zafer takları…

    Ben kader gemilerine liman 

    Her yıkılışın demir attığı…

    Köhne sokaklarımda öksüz soluklar

    Gecenin karanlığa kattığı…

     

    Ben sonsuz sarsıntılar şehri

    Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…

    Taksim'e Tünel'den değil

    Bir genç kızın yüreğinden geçilir…

     

    Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,

    Ben yaşamak-ölmek alaşımı.

    Mendil taşımam Haliç'ten başka

    Kahkaham içer gözyaşımı…

    Yaşar BARAN
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri
  • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99.yıl dönümü kutlanıyor! 2022 kısa, uzun, bayraklı İstanbul'un Kurtuluşu resimli mesajları çeşitleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.