Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 6 Ekim 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 5 Ekim 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

6 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saat 19.00 ile 20.00 arası açıklaması bekleniyor.

5 EKİM DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1320 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 286 bin 370'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, hasta sayısı 326 bin 46, vefat sayısı 8 bin 498, ağır hasta sayısı 1412, aktif hasta sayısı 31 bin 178 oldu.

Öte yandan tabloda yer alan haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 oldu.

"Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 35 milyon 574 bini aşarken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı 26 milyon 723 bini geçti.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 651 bin, Hindistan'da 6 milyon 650 bin, Brezilya'da 4 milyon 918 bin, Rusya'da 1 milyon 225 bine yükseldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını ve kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıya katıldığı için kendisini tecrit ettiğini duyurdu.

İngiltere'de Kovid-19 salgınında 15 bin 841 vakanın teknik sorunlar nedeniyle daha önce açıklanan günlük verilere dahil edilmediği bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında bugün yapılması planlanan Juventus-Napoli müsabakası, konuk ekibin kadrosundaki Kovid-19 vakaları nedeniyle Torino kentine gidememesinden dolayı oynanamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te salgın nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçilmesinin ardından yeni önlemler alındı. Buna göre Paris ve çevresinde yarından itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek.

Paris ve çevresinde kamuya açık alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Öğrencilerin eğlendiği etkinliklere izin verilmeyecek. Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Almanya'da geleneksel büyük mağazaların (department stores) cirosu, salgının etkisiyle düşerken, trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı ilk defa eylülde artarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 yükseliş gösterdi.

- İsrail'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden hahamın cenazesine binlerce kişi katıldı

Cezayir yönetimi, salgın nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okulların 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak açılmasına karar verdi.

İsrail polisi, Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, Kovid-19 önlemlerine uymayarak bir sinagogda toplanan 13 Ultra-Ortodoks Yahudiyi gözaltına aldı.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 64 yaşındaki haham Mordechai Leifer'in cenaze törenine binlerce kişi katılırken, polis ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında arbede yaşandı.

Avustralya'da son 24 saatte Victoria eyaletinde 9, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, ülkede 15 Eylül'den bu yana ilk kez can kaybı kaydedilmedi.

İran'daki Kovid-19 Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mesud Merdani, başkent Tahran'daki vaka artışları ve can kayıplarının endişe boyutunu aştığını söyledi.

Kazakistan’ın büyükşehirlerinden Almatı’da 6 Ekim’den itibaren tiyatroların yüzde 50 doluluk oranıyla açılması kararı alındı.

Uganda'da salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle kan kıtlığının ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi.

Malezya'nın Din İşlerinden Sorumlu Bakanı Zulkifli Muhammed al-Bakri'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bakan Zulkifli'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin, kendini 14 gün evinde karantinaya aldığını açıkladı.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone ve Gine-Bissau'da salgın nedeniyle eğitime ara veren okullar yeniden açıldı.